Nuovo format per il Giocasport: il 19 e il 24 maggio festa dello sport in Piazza del Popolo

60 classi, 1300 studenti, 18 società sportive. Il Giocasport è ripartito nelle scuole del comprensorio faentino coinvolgendo gli alunni delle classi quarte e quinte elementari degli istituti di Faenza, Reda, Granarolo, Solarolo, Brisighella, Fognano e Marzeno. “L’unione fa la forza” il tema scelto per questa nuova edizione. Un nuovo format che culminerà per la prima volta con una doppia festa sportiva in Piazza del Popolo il 19 e il 24 maggio.

Sabato 15 aprile invece la premiazione dei disegni esposti al centro commerciale La Filanda.