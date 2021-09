Nuovo defibrillatore nell’area self-service della BCC in Piazza della Libertà: dono della Pubblica Assistenza

Nuovo defibrillatore di ultima generazione nell’area self-service della sede principale della BCC in Piazza della Libertà a Faenza. Il dispositivo è stato donato all’istituto di credito dalla Pubblica Assistenza come atto conclusivo del progetto “Un defibrillatore per Faenza” nato ad inizio 2020. Presenti alla donazione il presidente del Credito Cooperativo Secondo Ricci, il sindaco Massimo Isola e l’ex sindaco Giovanni Malpezzi, nella doppia veste di primo cittadino che ricevette il defibrillatore dall’associazione e in qualità di dirigente della banca