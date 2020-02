Nuove urbanizzazioni: approvati i progetti di via S.Orsola e via Firenze e il trasferimento di cava Crocetta

Sono 3 le proposte di nuove urbanizzazioni approvate dal consiglio comunale durante l’ultima assemblea che spetterà ora alla nuova giunta prendere in considerazione. Fra le diverse proposte arrivate sul tavolo del Comune, erano già state sostanzialmente bocciate l’idea di costruire un autoparco in via pana e l’urbanizzazione attorno al centro civico Rioni, nell’area fra via Ospitalacci e via Sant’Orsola. Delle 4 proposte sopravvissute invece, a non passare l’esame del consiglio comunale è stata l’urbanizzazione di via Cimatti, mentre i progetti di via Sant’Orsola, dell’area Ghilana in via Firenze e lo spostamento della cava Crocetta dalla modiglianese a ridosso dell’autostrada hanno ottenuto pareri favorevoli. Saranno un’ottantina le nuove unità abitative che potranno essere costruire. Un numero ritenuto esiguo dalla maggioranza che ha sottolineato come la scarsa quantità di proposte arrivate sul tavolo del comune sia stato frutto delle varie condizioni inserite dalla giunta nel bando per evitare un’eccessiva urbanizzazione. Di parere opposto quasi tutta l’opposizione, che ha più volte espresso forti dubbi sull’utilità pubblica dei progetti presentati e delle opere di compensazione, giudicando favorevolmente solo lo spostamento della cava, sebbene il trasferimento porterà alla realizzazione di un nuovo grande capannone e a dover ristudiare la viabilità lungo via Granarolo per evitare pericoli dovuti all’aumento del traffico pesante.