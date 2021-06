Da qualche settimana lo Studio Legale Drei si è trasferito in via Formicone 1 a Faenza, in aperta campagna, ma a due passi dal centro. Una struttura multifunzionale, con particolari storici all’interno, adatta anche per eventi culturali. Abbiamo fatto visita all’Avv. Alessandro Drei per comprendere cosa lo ha portato a questa scelta.