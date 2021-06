L’anno della pandemia nei numeri della Caritas: notevolmente aumentati i servizi mensa, spesa e alloggio

Nell’anno della pandemia sono inevitabilmente aumentati i servizi della Caritas. Il centro di ascolto diocesano ha presentato i dati del 2020, fortemente condizionati dal coronavirus e dalle relative chiusure della attività economiche. I servizi spesa, mensa e alloggio hanno avuto un notevole incremento di richieste. Il lavoro degli operatori della Caritas è quindi stato affiancato da 150 volontari nei vari servizi. È iniziata inoltre una collaborazione con un avvocato per i temi relativi in particolare all’immigrazione, mentre continua il progetto di recupero dei farmaci non scaduti