Sono le giovani atlete da dare lustro alla partecipazione del Centro Sub Nuoto Club 2000 al 2° Trofeo Città di Imola – “Memorial Mattia Dall’Aglio”. Alla riunione natatoria di sabato e domenica scorsi nella piscina presso il PalaRuggi sono arrivate sei posizioni da podio nelle categorie “Assoluti” e “Ragazzi”.

Sofia Salaroli (Assoluti) ha ottenuto il terzo posto nei 100 e nei 200 metri rana; medaglie di bronzo al collo anche alle brave Andrea Maltoni (Ragazzi) nei 50 dorso e Sofia Carroli (Ragazzi) nei 100 rana. Brilla Nicole Scalini (Ragazzi) con il secondo posto nei 100 farfalla e il terzo nei 200 farfalla.

L’atto finale della stagione della pallanuoto faentina si è consumato domenica sera a San Giovanni in Persiceto, quando la squadra Under 17 del Centro Sub Nuoto ha affrontato e battuto la formazione locale dell’Unione Sportiva Persicetana. Dopo una gara tutta in rimonta conclusa al termine dei tempi regolamentari sul 7 a 7, i faentini hanno avuto la meglio ai tiri di rigore per 11 a 10, grazie all’ottima prestazione del portiere, il più giovane dell’intero campionato ragionale di categoria essendo nato nel 2004. Con questo successo Faenza si classifica al settimo posto: un ottimo risultato, visto l’elevato numero di squadre iscritte. Nella partita di domenica sono andati a rete Bacci, Bartolini, Cimatti e Banno. La Coop Parma si è laureata campione regionale.

Da ricordare che la squadra Under 13 ha concluso all’8° posto il Campionato regionale di categoria, dove generalmente i giocatori delle altre formazioni avevano l’esperienza di un anno in più di partite, mentre la prima squadra ha chiuso sul terzo gradino del podio il proprio girone 3 emiliano-romagnolo del Campionato di Promozione F.I.N..