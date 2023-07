Come già anticipato sui social da Stash, il cantante del gruppo, per motivi di salute i The Kolors non potranno esibirsi l’8 luglio a Marina di Ravenna. Per il concerto gratuito in programma alle 21.30 nell’ambito della Notte Rosa si esibirà LDA, molto apprezzato dalle nuove generazioni.

Confermata invece l’apertura del concerto con Giacomo Turra.