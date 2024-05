Incidente, intorno alle 4 di mattina, in via Gambellara, dove un’auto è uscita di strada per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Quattro i ragazzi a bordo. Tutti hanno riportato ferite di media e grave entità. Sono stati soccorsi dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, trasportati al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sono state necessarie tre ambulanze e l’auto medica.

Dai primi rilievi condotti dalla Polizia Locale di Ravenna, l’auto stava viaggiando in direzione di via Ravegnana, quando è uscita di strada, precipitando nella riva a destra della carreggiata. L’impatto è stato molto violento e la vettura, una Citroen, è andata distrutta.