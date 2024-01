Soddisfazione, nonostante il maltempo, per il doppio evento di fine anno in centro a Faenza. Sabato 30 dicembre la Maratona Letteraria per gli alluvionati, domenica 31 il tradizionale appuntamento in musica sotto la Torre dell’Orologio con il concerto degli Alluvionati del Liscio. Entrambi gli eventi organizzati dal Mei, in collaborazione con il Comune di Faenza e il supporto della Regione Emilia-Romagna.

Alla Maratona Letteraria sulle scalinate del duomo hanno partecipato la Compagnia Teatrale Solaroli e il Comitato Scrittori Faentini e in collaborazione. La serata si è tenuta in collaborazione con il Museo Tramonti, Tempo al Libro, Molino Scodellino e i volontari del Gruppo Alluvionati Faentini. È stata una sorta di orazione civile per non dimenticare l’alluvione di maggio alla quale hanno partecipato scrittori faentini e dei territori vicini. Sono stati letti brani legati agli eventi di maggio. 500 circa le persone ad assistere. Ora si sta lavorando ad una sorta di piccola pubblicazione di nuovi testi sempre legati all’alluvione. Inoltre è stata lanciato un concorso per la realizzazione di un murales, dal titolo Io non dimentico, da inaugurare durante il prossimo MEI, per ricordare la doppia alluvione.

Domenica 31 dicembre la festa sotto la Torre dell’Orologio è iniziata nel pomeriggio con la distribuzione gratuita della pizza da parte del Molino Naldoni. La sera è iniziata la 30^ edizione del Brindisi di Mezzanotte. Allo scoccare del primo dell’anno, è stata intonata Romagna Mia, nel 70° anniversario della canzone. Sul palco gli Alluvionati del Liscio.