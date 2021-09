In Olanda, a Zandvoort, fa festa, anche se giù dal podio, l’Alpha Tauri Honda. Pierre Gasly ha infatti confermato la posizione ottenuta sabato alle qualifiche. !Quarto piazzamento, ai piedi del podio, ma comunque un grande risultato per la scuderia faentina che taglia il traguardo come prima vettura dopo le “extraterrestri” Red Bull e Mercedes.

Ritiro per Yuki Tsunoda: a cedere è stata la trasmissione. Nel frattempo il team ha approfondito le analisi per capire le cause della rottura:

“Il quarto posto è un risultato incredibile, non potevamo sperare di fare meglio oggi: portiamo a casa 12 punti importanti” commenta Gasly.

“Mi sono goduto ognuno dei 72 giri qui a Zandvoort, è una pista fantastica. Mi sono divertito” ha spiergato Ballardini oggi, sono davvero soddisfatto: la macchina è davvero veloce e qui sono riuscito a metterla a punto proprio come volevo. Il team ha fatto un lavoro fantastico per “l’intero fine settimana” e oggi volavamo! Sono ovviamente entusiasta di tornare a Monza dopo averci vinto lo scorso anno e, ovviamente, le aspettative sono molto alte. Questo weekend abbiamo chiaramente massimizzato il nostro pacchetto, quindi sarà interessante vedere come andrà al prossimo weekend, in Italia”.