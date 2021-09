Tragedia nella prima serata di domenica sulla via Emilia dove hanno perso la vita un uomo e una donna in un incidente stradale avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Corleto, a Cosina, in passato già teatro di gravissimi sinistri stradali.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 19. La coppia viaggiava lungo la via Emilia in sella ad una moto andata completamente distrutta nell’impatto con una Fiat 500L che procedeva in direzione opposta ed era impegnata a svoltare a sinistra.

Violento l’impatto che ha distrutto il veicolo a due ruote, una Ducati di grossa cilindrata. Uomo e donna sono caduti violentemente sull’asfalto.

Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivate due ambulanze e l’auto medica. Con loro anche i Vigili del Fuoco di Faenza per mettere in sicurezza l’area. Viste le condizioni critiche dei due feriti, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo è stato tutto inutile. L’uomo ha perso la vita a causa delle conseguenze dell’impatto. La donna, caricata a bordo dell’elicottero è morta durante il viaggio verso l’ospedale Bufalini di Cesena. Illeso, ma visibilmente scosso per quanto accaduto l’automobilista alla guida della Fiat.

Sarà ora compito della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina determinare le responsabilità alla base dell’incidente. Per permettere agli agenti di registrare i rilievi di quando accaduto, la via Emilia è stata chiusa al traffico per alcune ore in entrambi i sensi di marcia. A coadiuvare le operazioni sono intervenuti anche i Carabinieri della locale compagnia.