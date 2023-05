Nei prossimi giorni torna il maltempo. Il sindaco di Faenza: “Sono preoccupatissimo”

Tornerà il maltempo nei prossimi giorni sulla provincia di Ravenna. Mercoledì e giovedì le previsioni dicono che saranno i giorni di precipitazione più intensa. La preoccupazione per le zone rosse dei Comuni colpiti dagli allagamenti è molto alta. A Faenza, ai danni prodotti dal’acqua del fiume Lamone, si è aggiunta anche l’emergenza del grande incendio alla Caviro. Il rogo è circoscritto. Alle 20 è stato dato il via libera ai residenti per rientrare a casa. Ai giornalisti, comunque, il sindaco Massimo Isola non ha nascosto la propria apprensione per i prossimi giorni di maltempo.