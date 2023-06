oggi, venerdì 30 giugno, alle 20.30 nel parco del museo Classis, nuovo incontro della rassegna Incontriamoci! Alla scoperta di opere e autori a cura del Punto Lettura Classe.

Giunta alla seconda edizione, la rassegna si svolge in un luogo di grande suggestione, il parco del museo Classis, per conoscere e scoprire insieme opere e autori in piacevoli momenti di condivisione.

Oggi, venerdì 30 giugno in programma una conversazione su Ivan Franko e Lesja Ukraina, traduttori ucraini di Dante, a cura di Associazione Malva, Ucraini di Ravenna.

Ivan Franko, autore, poeta e traduttore, è stato uno dei poeti e scrittori più influenti della letteratura ucraina. Insieme alla poetessa Lesja Ukraïnka, che tradusse fra gli altri Gogol’, Turgenev, Heine, Hugo, Goethe, contribuirono in modo fondamentale a diffondere nell’Ucraina di fine ‘800 l’opera del Sommo Poeta, traducendo rispettivamente il primo e quinto canto dell’Inferno.

L’incontro è a cura dell’Associazione Malva – ucraini di Ravenna APS, che fin dalla sua fondazione nel 2015 partecipa a progetti di reciproca conoscenza e scambio fra culture promuovendo la storia e la cultura dell’Ucraina, nella convinzione che la reciproca conoscenza e scambio fra culture siano basi indispensabili su cui costruire il futuro.

Ingresso libero.