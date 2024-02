Un uomo è annegato nella mattinata di venerdì a Marina Romea mentre faceva kite surf. Si tratta di un ultrasessantenne, originario di Faenza. Come spesso capita nelle giornate di vento, in mare erano presenti molti sportivi alla ricerca dell’onda e delle raffiche giuste. Non è ancora chiaro però che cosa sia realmente accaduto. Non si esclude un malore. I primi a soccorrere l’uomo in evidente difficoltà sono state proprio le altre persone in mare, dopo averlo visto cadere in acqua. Operazione complessa, visto il mare agitato. Riportato a riva, sono stati attivati i soccorsi. In spiaggia sono giunti i mezzi del 118: auto medica ed ambulanza, ma il personale sanitario non è riuscito a rianimare il surfista.