Il Comune di Modigliana è stato fra i Comuni maggiormente colpito da frane e dai gravissimi danni causati dall’alluvione ed in conseguenza di questa gravissima situazione, la Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, ha deciso di sostenere con un contributo di Euro 30.000, l’intervento di recupero e riqualificazione dell’intervento per la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale dello stradello del Casone. Si tratta di un percorso che unisce l’area residenziale “Casone” con l’area scolastica e la zona sportiva, un collegamento molto importante per tutti i residenti e molto frequentato dai ragazzi per recarsi a scuola e che a seguito degli eventi di maggio ha subito danni di frana su cui è già stato definito un progetto di recupero e messa in sicurezza.

“Ho molto apprezzato e ringrazio la Presidenza e la Direzione della BCC Ravennate Forlivese e Imolese, per avere pensato e sostenuto il nostro Comune in una fase così delicata, sottolinea il Sindaco di Modigliana, Giancarlo Jader Dardi; sostenere il territorio è una della caratteristiche della Banca di Credito Cooperativo e sentire vicino gli Istituti di Credito ed il mondo della Cooperazione, è molto importante e ci aiuta a guardare con fiducia alla prospettiva di ricostruzione del nostro territorio, che più di altri ha subito danni in conseguenza degli eventi di maggio”.

Il Presidente Giuseppe Gambi ha evidenziato che “La Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, è da sempre vicina ai propri territori. In un momento di straordinaria gravità come quello causato dalla disastrosa alluvione che ha colpito la Romagna, abbiamo messo in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili. Al Comune di Modigliana, abbiamo donato un contributo di Euro 30.000, che in accordo con il Sindaco, verrà destinato al ripristino della pista ciclopedonale che viene utilizzata da molti ragazzi anche per recarsi a scuola e che è stata colpita pesantemente dall’alluvione”.

Il contributo di Euro 30.000, il cui assegno ci è stato consegnato in una importante occasione per il nostro Comune, sarà impegnato per la riapertura dello stradello sia nel percorso a monte che per quello in adiacenza all’asta fluviale, lavori già affidati e di prossima realizzazione. Nella foto la consegna simbolica dell’assegno da parte del Presidente Giuseppe Gambi al Sindaco Jader Dardi; assieme a loro da sinistra il Presidente del Comitato Soci, Daniele Dalmonte, Enrico Ricci (al centro della foto) Capo Area Territoriale di Faenza, Giuseppe Mercatali del Comitato Soci ed il Presidente Nazionale di Confcooperative, Giuseppe Gambi.