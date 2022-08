Per “dimostrazione di motoaratura” in programma a Faenza i giorni 27 e 28 agosto 2022, si comunicano le seguenti modifiche alla viabilità ordinaria:

dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del 27 agosto 2022 e dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 28 agosto 2022 nel tratto comunale della via Granarolo (segue numerazione dal 281 al 285) compreso tra l’intersezione con via Granarolo-Strada Provinciale n. 8 e l’intersezione con via Borghetto Sant’Andrea: divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi diretti/provenienti dall’area dell’evento.