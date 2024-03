Per l’attività di scarico materiali edili di un’abitazione privata, lunedì 25 marzo, dalle 10 alle 13, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità: divieto di transito nel tratto di via XX Settembre tra via San Filippo Neri e corso Baccarini; sono esentati dal divieto i mezzi dei residenti e dei frontisti di via Spada e via Borsieri per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione. Percorso alternativo: via San Filippo Neri e corso Mazzini (con sospensione della Zona a Traffico Limitato)