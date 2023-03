In occasione della manifestazione ciclistica Gp ‘LA BBC’ e ‘Trofeo Caviro’, in programma a Faenza domenica 5 marzo, per lo svolgimento in sicurezza della gara, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.

In quella giornata, dalle 10 alle 17, in via Castel Raniero, nel tratto tra via Errano e via Rinaldini, per metri 500 metri, su entrambi i lati della carreggiata, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli; dalle 15 alle 16.30, nel tratto di via Errano, tra il civico 4, via Castel Raniero e via Rinaldini, divieto di transito per i residenti, i mezzi di soccorso e per quelli a servizio dell’evento.