La raccolta differenziata cambia in alcune zone del Comune di Faenza: la raccolta di carta, plastica e lattine diverrà settimanale, anziché bisettimanale, nelle zone coperte da calendario rosa, marrone, giallo e viola. Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia a Faenza, commenta le nuove modifiche alla gestione raccolta differenziata:

“Resta inspiegabile il perché la zona azzurra, ovvero il forese, non sia oggetto di alcuna variazione: la raccolta resta bisettimanale, con la sola possibilità di richiedere bidoni più capienti.

A nostro avviso – prosegue Vitali – si compie una sorta di discriminazione, dato che i cittadini del forese dovranno continuare ad avere a che fare con una raccolta bisettimanale, davvero insufficiente.

Rammentiamo inoltre che alla presentazione della nostra raccolta firme, avevamo suggerito all’Assessore Ortolani una serie di richieste.

Tra queste, oltre il ripristino dei cassonetti, avevamo richiesto di unificare la raccolta differenziata in tutta la città; notiamo invece che l’indirizzo è ancora l’opposto. Avevamo richiesto anche un incontro, a cui non è stata ancora fornita una risposta.

La tematica dei rifiuti resta ancora una forte criticità per la città. L’impressione è quella che proseguire in questo modo sia ormai l’unica opzione valutata dall’amministrazione, arroccata sulle proprie scelte che stonano con il buon senso.

Sicuramente – conclude Vitali – questo sarà un terreno su cui continueremo a battagliare.”