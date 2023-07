La settimana dal 24 al 30 luglio all’Arena Borghesi si apre con il nuovo omaggio del cineclub Il Raggio Verde a Ennio Morricone.

All’interno della rassegna “Alza il volume”, lunedì 24 luglio verrà proposto al pubblico faentino Mission, film diretto da Roland Joffé, Palma d’oro al Festival di Cannes nel 1986 e Candidato all’Oscar per la Miglior colonna sonora nel 1987, che racconta l’espansionismo dell’Europa in Sud America, la caccia agli schiavi e l’evangelizzazione degli indios. Complessivamente furono sette le nomination ai premi assegnati dall’Academy, in quasi tutte le categorie più importanti. La pellicola vinse nella Miglior Fotografia, la statuetta andò a Chris Menges, già premiato due anni prima per Urla del silenzio, diretto sempre da Roland Joffé. Furono in tanti a stupirsi per il mancato riconoscimento a Ennio Morricone per Mission. Quell’anno la statuetta andò a Herbie Hancock per la musica composta per Round Midnight – A mezzanotte circa, il film ispirato alla vita dei jazzisti Lester Young e Bud Powell. Tuttavia il tempo ha ribaltato il giudizio di Hollywood. Oggi la colona sonora di Mission è il lavoro maggiormente conosciuto di Morricone ed una delle musiche per film più apprezzate ed eseguite in tutto il mondo. Non si può dire lo stesso della colonna sonora di Round Midnight. Curioso pensare come Morricone inizialmente rifiutò la collaborazione con Joffé. Dopo aver visto il film, il Maestro, commosso, giudicò il film perfetto anche senza il commento sonoro, ma il regista inglese riuscì a fargli cambiare idea.

Oggi Gabriel’s Oboe e On Hearth as It Is in Heaven sono forse i due brani scritti da Morricone più utilizzati in contesti, settori e situazioni le più diverse le une dalle altre. L’intera opera per Mission si basa su tre elementi combinabili insieme. Oltre ai due contenuti nei brani già citati, il terzo elemento rappresenta gli indios della storia. Una sorta di trinità a rappresentare l’evangelizzazione dei gesuiti in Sud America.

Ingresso gratuito.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wjcmrmA3Buk

L’ultima settimana di luglio all’Arena Borghesi sarà una settimana dedicata principalmente al cinema europeo e con una forte componente femminile. Giovedì 27 luglio sarà di scena all’Arena Borghesi Amanda, opera prima di Carolina Cavalli, che sarà presente per l’occasione in sala per confrontarsi con il pubblico . Amanda, interpretata da Benedetta Porcaroli, vive isolata e non ha amici, incompresa dalla famiglia. Decide quindi di recuperare il rapporto con la sua amica di infanzia Rebecca. Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e ha avuto la sua anteprima al Toronto International Film Festival.

Dopo aver ottenuto un buon riscontro di critica e giudizi positivi dal pubblico, ai David di Donatello ha avuto tre candidature importanti: miglior regista esordiente, miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista (Giovanna Mezzogiorno).

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nuolWw7E-oU

Venerdì 28 luglio sarà il turno di un’altra regista debuttante che ha ottenuto apprezzamenti in tutto il mondo: in proiezione Aftersun, scritto e diretto da Charlotte Wells, giovane produttrice scozzese passata dietro la macchina da presa, che racconta il rapporto fra padre e figlia, un’ultima vacanza insieme prima della separazione che contraddistinguerà la famiglia. Un’abbandono che rappresenterà per l’uomo anche l’abbandono degli ideali della propria gioventù.

L’attore protagonista, Paul Mescal, ha ottenuto per la propria prestazione una nomination agli Oscar. Aftersun è stato candidato e premiato in diversi festival in tutto il mondo.

Il film sarà proiettato in vo con sottotitoli in italiano.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PlbXLM2vxSY

Sarà Niente di nuovo sul fronte occidentale ad animare la serata di sabato 29 luglio in viale dello Stradone. Il nuovo adattamento del romanzo di Erich Maria Remarque, targato Netflix, è stata una delle opere più importanti dell’ultima stagione cinematografica, vincendo quattro Oscar, fra cui Miglior Film Internazionale, e ottenendo i premi principali ai British Academy Film Awards (BAFTA).

La sceneggiatura, scritta dal regista Edward Berger in collaborazione con Ian Stokell e Lesley Peterson, si focalizza sulla partecipazione del diciasettenne Paul Baumer alla Prima Guerra Mondiale. La visione romantica del conflitto del ragazzo e dei suoi compagni si sgretolerà presto al loro arrivo in trincea. Il film tedesco non si risparmia nel raccontare le terrificanti immagini della sanguinosa guerra e le scelte spesso senza logica alla base dei massacri.

Il film sarà proiettato in vo con sottotitoli in italiano ed è vietato ai minori di 14 anni.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hf8EYbVxtCY

La settimana si concluderà domenica 30 luglio con Il piacere è tutto mio, un altro film al femminile, il terzo della settimana, diretto da Sophie Hyde e scritto dalla comica Katy Brand.

Emma Thompson è Nancy Stokes, vedova di 55 anni. La donna, dopo un matrimonio sessualmente insoddisfacente, decide di affidarsi ad uno gigolò per scoprire i misteri del sesso, ma l’incontro non andrà proprio come la donna se lo era inizialmente immaginato.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VUBQlYNcFes

Nel mese di luglio l’Arena Borghesi aprirà i cancelli al pubblico alle 21. Le proiezioni inizieranno alle 21.30.

Le proiezioni dei film avverranno senza intervallo.

In caso di maltempo, la proiezione del film non verrà recuperata. In caso di interruzione dello spettacolo, causa maltempo, verrà rilasciato un buono omaggio valido per un’altra proiezione.

Biglietti

Ingresso intero: 6,50 euro

Ingresso ridotto: 6,00 euro

Categorie di legge (over 65, accompagnatore di persone con certificazione secondo legge 104/1992), titolari tessera delle biblioteche della Romagna, soci di associazioni con cui il cineclub collabora durante la stagione.

Soci ARCI (muniti di tessera): 5,00 euro

Ingresso ridotto: 4,00 euro dai 6 ai 20 anni

Ingresso gratuito: oltre ai “classici” del lunedì e nelle serate dove è specificato, l’ingresso gratuito è riservato alle persone con certificazione secondo legge 104/1992 e ai bambini sotto i 6 anni

di età.

L’Arena Borghesi aderisce alla campagna ministeriale Cinema Revolution. Per tutti i film di nazionalità europea (compresi i film realizzati nel Regno Unito), l’ingresso sarà per tutti a tariffa unica a 3,50 euro (fatta eccezione per gli aventi diritto all’ingresso gratuito)

Film di questa settimana che rientrano nella campagna Cinema Revolution: Amanda, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Il piacere è tutto mio.