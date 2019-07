In un tragico incidente avvenuto ieri mattina a Rimini ha perso la vita il prof. Piermaria Luigi Rossi, 78 anni, il primo presidente del Corso di Laurea in Scienze Ambientali di Ravenna istituito all’inizio degli anni ’90. Lo ricorda Giannantonio Mingozzi che lo considera “un pilastro dei primi insediamenti universitari a Ravenna, dei quali oggi celebriamo i trent’anni dall’avvio; formidabile il suo apporto affinché Scienze Ambientali, come nuovo ramo della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Ateneo scegliesse Ravenna come sede definitiva e vi costruisse i nuovi laboratori e le sedi didattiche che oggi sono visibili a fianco dell’Istituto Agrario”.

“Nel volume Ravenna dall’Università in poi che abbiamo curato assieme”, ricorda Mingozzi, “Rossi afferma che il nuovo corso di laurea ravennate trattando l’ambiente, viene a collocarsi al centro di un vasto campo scientifico come banco di prova per il futuro sviluppo dell’attività umana e delle nuove tecnologie. Il suo rapporto con Ravenna non si è mai interrotto: promosse le convenzioni con Montedison nel campo della ricerca e con Enichem per i finanziamenti della didattica, poi con il Rettore Roversi Monaco collaborò alla realizzazione del Centro Ricerche Ambientali di Marina di Ravenna e successivamente divenne uno dei più grandi esperti mondiali di vulcanologia e di scienza della terra. “Perdiamo un grande amico di Ravenna che anche in questi giorni era intento a collaborare con alcuni professionisti ravennati, tra i quali il prof. Claudio Galli, alla realizzazione del museo di vulcanologia delle Isole Eolie, chiamato il Panopticon, e come sempre continuava a seguire, in qualità di docente emerito, molti studenti che gli chiedevano consigli e lo invitavano agli incontri più importanti”, conclude Giannantonio Mingozzi.