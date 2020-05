Michele Mazzotti Classe 1991 è il nuovo Capogruppo in Consiglio Comunale a Cervia, nominato ieri in videoconferenza dal gruppo Consigliare P.D. a seguito delle dimissioni ricevute da Svezia Antonio Emiliano.

La dichiarazione di Michele Mazzotti: “Ho accolto davvero con onore la proposta di guidare in Consiglio Comunale il Gruppo del Partito Democratico. È un momento difficile per tutti, e sento il peso di prendere questo testimone in un periodo storico così delicato, confortato dalla fiducia nel lavoro del Sindaco e della Giunta e dove certamente l’impegno richiesto a tutti noi sarà maggiore. Non sarà semplice, ma sono pronto ad assumermi questo nuovo incarico e la responsabilità di portare la voce e le proposte dell’intero Gruppo Consigliare e del partito Democratico, oltre che nelle sedi istituzionali, nella città, tra la gente. Oggi più che mai bisogna fare squadra, non solo dentro la stessa maggioranza, ma anche con i partiti di minoranza; c’è in gioco il bene della nostra città, quel bene comune per il quale ho sempre lavorato ed è stato il motivo della mia candidatura in Consiglio Comunale”