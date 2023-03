A seguito fuoriuscita di strada di mezzo pesante sulla SP28 Rossetta in località Alfonsine/Bagnacavallo la circolazione è stata temporaneamente sospesa per le operazioni di recupero dell’autocarro.

Non ci sono informazioni di persone ferite.

La Polizia Locale della Bassa Romagna Informa che ci sono state delle deviazioni del traffico veicolare alla rotatoria via Reale/Ss16 e all’intersezione fra via Roma e via Rossetta per chi proviene da Fusignano, per poi essere stata ripristinata verso le 15,20.