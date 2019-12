I produttori agricoli della zona di Macerata, fortemente colpita dal sisma del 2016, ospiti del mercato con le loro eccellenze: lenticchie, pecorino, visciole, zafferano, salumi, ceci e tanto altro

In questo Natale 2019 scatta un nuovo ‘gemellaggio agricolo solidale’ tra Campagna Amica Ravenna e le aziende terremotate delle Marche che domenica 15 dicembre, saranno ospitate con i loro prodotti tipici d’eccellenza al Mercato Contadino Coperto di via Canalazzo 59.

Dalle ore 9 alle ore 13, oltre ai prodotti delle imprese agricole locali, sarà possibile conoscere, degustare e acquistare quelli delle aziende provenienti da Macerata, zona fortemente colpita dal sisma dell’ottobre 2016. I produttori marchigiani saranno presenti sul posto per raccontare ai consumatori come si stanno risollevando dopo il terremoto e soprattutto per illustrare i metodi tradizionali di coltivazione e allevamento, nonché le caratteristiche delle proprie produzioni.

Acquistare o regalare questi prodotti partecipando alla spesa ‘salva aziende’ promossa da Campagna Amica-Coldiretti Ravenna è il miglior modo per aiutare concretamente agricoltori che non si sono mai arresi e che con sacrifici e una buona dose di orgoglio ‘made in Italy’ hanno saputo reagire mantenendo viva l’economia e l’occupazione dei territori colpiti.

Al Mercato solidale parteciperanno: