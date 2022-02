“Una situazione del tutto eccezionale – prosegue il presidente regionale – che rischia di esporre i frutteti a bruschi crolli di temperatura, con picchi di freddo durante la notte, mettendo così in serio pericolo le produzioni del territorio”. Negli ultimi tre anni solo il 2019 è stato risparmiato dalle gelate primaverili, con gravi danni e perdite per la frutticoltura regionale, disastrose per la pericoltura, in particolare.