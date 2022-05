Avvicendamento al vertice dell’Associazione che riunisce le 19 Fondazioni dell’Emilia Romagna. Il 20 aprile è stato infatti nominato Presidente Maurizio Gardini, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, che ha raccolto il testimone da Paolo Cavicchioli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in carica dal 2018. L’occasione per il passaggio ufficiale delle consegne sarà l’incontro fissato per la mattina di sabato 21 maggio a Bologna, presso l’Aula absidale dell’Alma Mater Studiorum, e dedicato ai 30 anni di vita ed attività delle Fondazioni ex bancarie, in cui verranno illustrate anche alcune delle iniziative di maggior rilievo tra quelle promosse dell’Associazione Regionale stessa, come il Fondo per il terremoto e quello di solidarietà per i territori.

“E’ con gioia pari alla coscienza delle aspettative da parte di tutto il territorio regionale, e quindi della responsabilità che questo comporta, che assumo il ruolo di Presidente dell’Associazione regionale – – dichiara Maurizio Gardini – assicurando fin d’ora il massimo impegno per dare ulteriore sviluppo agli importanti progetti promossi da chi mi ha preceduto, a partire dal Fondo di Solidarietà territoriale che assicura il necessario equilibrio nella distribuzione delle risorse delle Fondazioni a livello, per l’appunto regionale. Né mancherà con l’occasione, di concerto con il nuovo Consiglio Esecutivo che sarà nominato a breve, di individuare nuovi percorsi capaci di sostenere ulteriormente la crescita – coerente ed organica – della nostra Regione”.

“Lascio dopo due mandati un percorso ben avviato dall’ex presidente Paolo Andrei, frutto della collaborazione tra enti e istituzioni e del continuo confronto con le fondazioni di riferimento della nostra regione. Ringrazio – prosegue Paolo Cavicchioli – il Vice Presidente Prof. Carlo Cipolli e tutti i Presidenti della Consulta Regionale per il prezioso supporto fornito in questi anni esprimendo il mio apprezzamento al neo Presidente Maurizio Gardini per la sua nomina a Presidente dell’Associazione tra Fondazioni di origine bancaria dell’Emilia Romagna, sapendo di passare il testimone in ottime mani, certo che interpreterà al meglio lo spirito pragmatico ed innovatore che contraddistingue le Fondazioni Bancarie e le comunità emiliano romagnole”.

Nato a Forlì nel 1959, Maurizio Gardini si è laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna. Dal 1996 al 2013 è stato Presidente di Confcooperative Emilia Romagna e dal 2009 sempre al 2013 è stato Presidente di Fedagri-Confcooperative. Dal 2000 guida Conserve Italia la più importante cooperativa agroalimentare italiana. Nel gennaio del 2013 è stato eletto Presidente di Confcooperative, È Presidente di Fondosviluppo S.p.A., società che opera per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, e riveste incarichi presso Agrintesa e Apo Conerpo, Membro dell’Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna.

E’ stato eletto Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì nel 2021.