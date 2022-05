Giovedì 19 maggio, alle ore 17.30, al Mercato Coperto di Ravenna, nuovo incontro de I MalfAttori.

Ilaria Cerioli, autrice e docente di letteratura, dialogherà con Paolo Casadio, autore di Fiordicotone, romanzo storico in cui una donna sopravvissuta all’Olocausto a causa della sua bellezza si ritrova in un’Italia devastata e sbriciolata dal conflitto bellico senza casa e in un paese che non riconosce. La ricerca di sua figlia dispersa in una Romagna profondamente ferita dalla guerra le darà la forza di ricostruire la sua vita.

Nato a Ravenna nel 1955, Paolo Casadio s’interessa da anni alla lingua, ai racconti e alla storia della sua terra. Con il suo ultimo romanzo, Fiordicotone, racconta una storia di feroce devastazione e di faticosa, intima ricostruzione.

Nel corso della presentazione, saranno proposte letture di brani a cura di Nadia Sette e Dario Bolotti, accompagnati da brani musicali per fisarmonica, a cura di Ivan Corbari.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.