Presso la sede del Comando Compagnia di Cervia – Milano Marittima, Matteo Galassi, spadista del Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima ha incontrato il Capitano Umberto Cerracchio, Comandante della Compagnia Carabinieri il quale si è complimentato con il giovane campione di scherma per i recenti successi sportivi conseguiti in ambito nazionale ed internazionale. Matteo Galassi da poco più di un anno fa parte del Centro Sportivo Carabinieri, il reparto sportivo dell’Arma nel quale vengono arruolati gli atleti di elevato profilo che nella maggior parte dei casi sono membri delle rappresentative nazionali e olimpiche delle varie discipline. Il carabiniere-atleta Matteo Galassi, cervese classe 2005 è il numero 1 del Ranking Italiano Giovani “Under 20” ed al momento 7° di ranking nella Categoria Assoluti. Il giovane atleta dal prossimo 26 febbraio gareggerà a Napoli per gli Europei individuali di Spada, mentre il 28 febbraio sarà impegnato con la squadra “Under 20” Nazionale di spada maschile per la gara a squadre e ad aprile sarà convocato ai Mondiali di scherma che si terranno a Riyadh.

All’incontro erano presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale di Cervia, Gianni Grandu e la maestra di Matteo, Greta Pirini.