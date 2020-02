In occasione delle celebrazioni del Santo Patrono, la Parrocchia di Fruges e il Comitato per la Festa dell’Oppio organizzano per domenica 9 febbraio alle 12 il pranzo di solidarietà per l’antico Santuario dell’Oppio, nel Centro di Quartiere a Fruges (via Ettore Ricci 3/n).

Il pranzo comprende aperitivo, antipasto, primo, secondo, contorno e dolce al costo di 25 euro. La prenotazione è necessaria ai numeri 0545 81897 (don Alberto) o 340 9814656 (Graziano Durante).

L’evento è organizzato col patrocinio dell’Amministrazione comunale.