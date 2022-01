La Protezione Civile di Massa Lombarda, negli ultimi due anni, ha intensificato ulteriormente la propria attività, risultando sempre attenta e di supporto alla cittadinanza in modalità di volta in volta diverse.

L’emergenza sanitaria ha impegnato tantissimo i volontari anche nel mese di gennaio. Il gruppo comunale massese in collaborazione con la Polizia Locale e gli altri gruppi di Protezione Civile dell’Unione, hanno svolto servizi presso il Drive Through di Lugo e in vari Hub vaccinali.

Il Gruppo Comunale di Massa Lombarda, ad inizio pandemia, su richiesta del Presidente Sindaco Daniele Bassi, il quale vedendo in difficoltà numerose famiglie massesi proprietarie di animali domestici, ha organizzato un servizio di “dog assistance”. Le famiglie obbligate alla quarantena si trovavano impossibilitate nel portare a passeggio i loro amici a quattro zampe, quindi sono rimaste estremamente soddisfatte da questo servizio proposto dalla sezione cinofila della Protezione Civile.

SEZIONE CINOFILA

Il settore cinofilo di Protezione Civile, del Gruppo Volontari di Massa Lombarda, nasce circa tre anni fa, con l’arrivo di volontari esperti del settore, che progressivamente, ha coinvolto negli addestramenti dei cani da soccorso anche gli altri Gruppi Comunali dell’Unione.

Sabato 29 gennaio presso il campo di addestramento di Fruges, si sono svolti gli esami nazionali propedeutici Enci, ai quali hanno partecipato quattro unità cinofile del gruppo massese, e una del gruppo di Fusignano. I cinque esaminati, giudicati dal Giudice internazionale dell’Enci Giovanni Martinelli, hanno superato brillantemente la prova. Per l’occasione degli esami, nella mattinata, il Sindaco Daniele Bassi e l’Assessore alla Protezione Civile Stefano Sangiorgi hanno espresso gratitudine per la passione e l’impegno profusi.

Proprio l’Assessore riferisce: “il contributo dei volontari di protezione Civile è stato fondamentale nei momenti più difficili dell’emergenza sanitaria, che purtroppo ancora non è finita. È veramente encomiabile il lavoro svolto dal gruppo, in tutti i settori, riuscendo nel tempo libero a coprire le emergenze territoriali, e contemporaneamente a continuare ad addestrare i propri cani al soccorso, in maniera eccellente”.