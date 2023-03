E’ prevista per il 4 Marzo 2023 l’inaugurazione della scuola di vela para sailing promossa dall’associazione Marinando 2.0 in Emilia Romagna.

A pochi giorni dalla donazione delle prime due imbarcazioni Hansa 303 ad opera del Rotary club Ravenna – Lugo – Galla Placidia – Faenza e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, l’associazione Marinando 2.0 dà il via alla nuova scuola di vela para sailing.

Le imbarcazioni verranno impiegate nell’attività agonistica con l’obiettivo di partecipare al Campionato Italiano all’interno del CICO ad Ancona, al Campionato Nazionale in previsione a Chiavari nel mese di settembre e al mondiale che si terrà a Portimão in Portogallo subito dopo ad ottobre. Numerose le attività già programmate per i prossimi mesi: un progetto con le scuole del territorio in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico, alcune giornate di open day con INAIL e Montecatone e la 4° prova del Campionato interzonale Emilia Romagna-Friuli Venezia GiuliaLombardia-Veneto prevista per l’8/9 Luglio a Ravenna. Inoltre l’associazione ospiterà la Para sailing academy, un progetto fortemente voluto dalla FIV. L’intero programma va ad inserirsi e a implementare le opportunità in un territorio che da tempo segnalava questo bisogno.

L’evento di presentazione si svolgerà presso il Circolo Velico Ravennate che da anni collabora con Marinando per promuovere lo sport della vela.