Lanciata l’iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del capoluogo bizantino contro il Covid-19

«Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi», con questo incipit ha preso il via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club, associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d’Arte, per sostenere l’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna.

Con la ferma volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare un’emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa.

Per questo motivo è stata attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com. L’iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di tutte quelle persone che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19.

«In questo momento così delicato per tutti – spiega Stefano Righini, presidente Ravenna Runners Club – il personale medico ha bisogno di sentire ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita, alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un’atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è impegnato quotidianamente in prima linea».

La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME L’OSPEDALE DI RAVENNA, realizzata in collaborazione con l’Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV, servirà per l’acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all’emergenza del Covid-19 ed è disponibile al seguente link: www.gofundme.com/manage/emergenza-coronavirus-ospedale-di-ravenna.