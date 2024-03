Mancano medici e locali per ambulatori a Porto Fuori

Porto Fuori senza più un medico di medicina generale. Anche l’ultimo professionista che operava è andato in pensione. Sono 3.300 i residenti della località, che un tempo poteva contare sull’assistenza di 3 medici di famiglia. La situazione però è peggiore di quel che sembra. Non solo mancano i medici, ma mancano anche spazi dove poter aprire ambulatori. Ausl Romagna e Comitato Cittadino, infatti, da tempo sono impegnati nel cercare di reperire locali dove poter creare un ambulatorio medico, magari da mettere a disposizione degli operatori sanitari anche gratuitamente, ma le ricerche non hanno portato a nulla.