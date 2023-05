Le condizioni meteo stanno peggiorando e mettendo in difficolta tutto il territorio ravennate. A Ravenna sono due le località a rischio Matellica, Castiglione di Ravenna, Borgo Sisa, San Marco e Borgo Montone a causa dei fiumi Savio, Ronco e Montone.

Il sindaco invita i cittadini che abitano al piano terra di spostarsi ai piani superiori, chi non riesce o non ha possibilità deve contattare la protezione civile, la quale ha allestito un primo centro hub attivo alla scuola di San Pietro in Campiano o alla palestra di via Cassino 71 a Ravenna.

Aggiornamenti Senio, Ronco e Montone

I livelli idrometrici stanno aumentando nel Cesenate e la situazione è fonte di preoccupazione. La raccomandazione principale agli abitanti di Matellica, Castiglione di Ravenna, Borgo Sisa, San Marco e Borgo Montone – case sparse comprese è recarsi al primo piano e prestare la massima attenzione.

Laddove non si abbia un primo piano bisogna prepararsi anche per una eventuale evacuazione. Per chi non si trovasse nella condizione di una pronta e veloce evacuazione, per chi non avesse la possibilità di andare al primo piano e volesse sentirsi in una condizione di maggiore sicurezza è attiva la scuola di San Pietro in Campiano, viale 2 giugno 1946 numero 2 o alla la palestra di via Cassino 71 a Ravenna.

Non siamo davanti a una evacuazione ma a una possibilità che viene fornita a chi non può recarsi al primo piano e vuole sentirsi maggiormente sicuro. In tutti i paesi coinvolti e nei centri di protezione civile ci saranno un coordinatore, due assistenti sociali, un tecnico dell’edilizia pubblica e un componente della giunta comunale.