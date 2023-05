In vista della nuova ondata di maltempo tra la notte di lunedì 15 e martedì 16 e che potrebbe protrarsi fino a tutto mercoledì 17 maggio, l’Unione Romagna Faentina ha attivato per tutti i Comuni il servizio di allerta gratuito Alert System. Grazie ad esso, i cittadini potranno ricevere una chiamata proveniente dal numero 0546 3823701, per essere avvisati di un evento di rilevante criticità che sta per accadere.

Per usufruire pienamente del servizio, è necessario scaricare l’app di Alert System, seguendo le indicazioni sotto riportate.

Come scaricare Alert System

L’app per smartphone “Alert System Plus” è disponibile su Apple Store e Play Store. Una volta installata, basta inserire come ente l’Unione Romagna Faentina oppure il nome di uno dei comuni dell’Unione e comparirà la dicitura “Unione Romagna Faentina”. Successivamente, andrà inserito il numero di telefono su cui si desidera ricevere la telefonata di allerta e seguire le istruzioni per completare l’iscrizione.

Il numero 0546 3823701 è dotato di risponditore automatico, perciò, se si è persa la chiamata o non ci si ricorda di tutto il messaggio, chiamando il numero 0546 3823701, si può riascoltare l’ultima comunicazione.

Le presenti indicazioni su come attivare Alert System sono presenti nelle homepage dei siti e sulle pagine Facebook ufficiali dell’Unione Romagna Faentina e di tutti i Comuni (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo).

Le allerte meteo sono inoltre pubblicate in tempo reale sul canale Telegram dell’Unione Romagna Faentina (https://t.me/unioneromagnafaentina).