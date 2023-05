Mercoledì 10 maggio l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi sarà in visita alla Cab Massari di Conselice, alla Cab di Bagnacavallo e alla Cab Agrisfera di Sant’Alberto di Ravenna, alcune delle aziende più colpite dall’alluvione dei giorni scorsi, per un incontro con i responsabili delle cooperative e gli organismi di Legacoop Romagna. L’incontro servirà per fare il punto sulla ripresa delle attività economiche e sociali e per l’accesso ai fondi necessari per il risarcimento danni.

Sin dall’inizio dell’emergenza Legacoop ha dato il massimo per essere vicina alle aziende e ai territori sconvolti dal maltempo, collaborando con le istituzioni locali e nazionali, in particolare nei Comuni della Bassa Romagna e del faentino. Oggi il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi ha incontrato il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini. Insieme hanno deciso di attivare una raccolta fondi tra tutte le cooperative associate a Legacoop, a questo punto non più solo in Romagna, ma in Italia.

«È partita la gara di solidarietà, c’è chi come Commercianti Indipendenti Associati – Conad ha già attivato una sottoscrizione da 100mila euro — dice il presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi —. Siamo grati a tutte le istituzioni coinvolte per l’impegno che hanno dimostrato nell’affrontare l’emergenza, attivandosi con grande rapidità per la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale. Importante è il segnale di 10 milioni di euro assegnati da parte del Governo, ma sarà necessario arrivare alla messa a disposizione di risorse ben più ampie visti i danni ingenti subiti dal territorio».

«Ora — prosegue Lucchi — occorre sostenere i territori nella ripartenza e affrontare subito il tema della manutenzione dei corsi d’acqua e della realizzazione e completamento delle opere necessarie per la difesa del territorio. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e il nostro apprezzamento a tutte le persone che si sono prodigate per garantire la sicurezza e l’assistenza ai cittadini. Siamo certi che lo spirito di cooperazione che contraddistingue la nostra regione sarà fondamentale per superare questa difficile prova e per ripartire con rinnovata fiducia nel futuro».

Legacoop Romagna e Legacoop nazionale, insieme alle cooperative associate, si sono attivate anche per partecipare alle raccolte fondi promosse da diverse realtà, come l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dal Comune di Faenza. In queste ore sono state inviate a tutte le imprese associate le coordinate per contribuire nelle diverse modalità possibili.