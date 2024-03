Sabato 2 marzo dalle 14 alle 16 si terrà presso lo spazio-mercato cooperativo di Stadera, in via A. Cesari 73 a Ravenna (angolo via Santucci) il primo incontro conoscitivo sui pannolini lavabili.

L’incontro, che non ha finalità commerciali, ha invece uno scopo informativo e di sensibilizzazione sui vantaggi, per la salute e per l’ambiente, dell’uso dei pannolini lavabili e per cui riutilizzabili a lungo.

“Mostreremo dal vivo svariati modelli e spiegheremo le modalità di utilizzo, stoccaggio e lavaggio ma soprattutto lasceremo ampio spazio alle domande dei partecipanti” spiega Cristina Cilia, socia di Stadera che si occupa del progetto “il nostro obiettivo è introdurre le famiglie a questo mondo spesso erroneamente percepito come ostico e complesso, mentre invece chiunque ha la possibilità di far la propria parte per la salute del proprio bambino e dell’ambiente”.

L’incontro è organizzato in collaborazione con Pondus Libra APS e Pannolinoteca Ravenna, nata da un’idea di Gloria Bagnoli: “Ogni pannolino usa e getta e assorbente ci mette fino a 500 anni per smaltirsi i nell’ambiente, occupando fino al 40% della quantità di rifiuti nelle discariche” spiega “questi contengono inoltre piccole quantità di sostanze dannose per i bambini, come il petrolio. I pannolini lavabili sono invece fatti con materiali traspiranti, certificati e anche naturali”.

L’incontro, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ravenna – assessorato alla Transizione Ecologica, è pubblico e gratuito, aperto a tutti gli interessati, non solo ai genitori, ma ovviamente ad insegnanti, professionisti dell’infanzia, educatori.

Al termine dell’incontro Stadera, food coop gestita direttamente dalle socie e dai soci per un consumo più sostenibile, equo e partecipato, offrirà ai partecipanti una merenda.