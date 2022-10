In occasione del Lugo Vintage Festival ci saranno alcune modifiche alla viabilità nel centro storico.

Dalle 15 del 14 ottobre alle 22 del 16 ottobre in Largo Tricolore vige il divieto di transito e quello di sosta con rimozione coatta ma solo nell’area adiacente alle ex Pescherie della Rocca.

Dalle 7 alle 22 del 16 ottobre in via Codazzi vige il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta, in corso Garibaldi l’obbligo di proseguire diritto per i veicoli che giungono all’intersezione con via Codazzi e in via Baracca il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta nel tratto tra via Codazzi e via f.lli Cortesi.

Sulle vie limitrofe è posizionata apposita segnaletica per le necessarie variazioni al traffico veicolare.

Residenti e attività delle strade interessate sono stati avvisati dall’Amministrazione Comunale con apposito volantino.