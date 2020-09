Un carico di piantine odorose di tutti i tipi è arrivato alla scuola dell’infanzia comunale Capucci di Lugo. I genitori di un bimbo del secondo anno hanno infatti voluto donare alla scuola un abbondante carico di piantine per i giardini delle sezioni. Insegnanti e bambini si occuperanno nei prossimi giorni di piantarle e curarne la crescita.

Questa donazione darà così l’opportunità ai bambini di conoscere forme, colori e odori, a volte anche nuovi, delle piantine, osservandone i cambiamenti nel corso delle stagioni. Queste attività si inseriranno nel già vasto programma che vede i bimbi spesso impegnati in “aule all’aperto”. L’utilizzo dei giardini esterni è infatti una caratteristica che connota trasversalmente, in questo particolare anno educativo, tutti i servizi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

“Le piantine donate arricchiscono gli spazi adibiti al ricco programma di outdoor education previsto per le scuole dell’infanzia – spiega l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi -. Un’attività, quella all’aperto, che da sempre è fondamentale nella crescita dei bambini perché permette loro di esplorare e vivere a pieno la natura e assume una particolare importanza a maggior ragione in questa emergenza. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione comunale la famiglia che ha voluto donare alla scuola queste piantine, un bellissimo gesto che si aggiunge alla donazione di circa 1.500 euro da parte del comitato di partecipazione della Capucci, effettuata nel marzo scorso, alla Protezione civile per contribuire alla lotta contro il Covid-19”.

Il gruppo di lavoro e le coordinatrici pedagogiche esprimono un sentito ringraziamento alla famiglia che ha saputo cogliere uno dei bisogni più forti dei bambini e cioè quello di essere protagonisti di esperienze a contatto con la natura con le innumerevoli risorse che mette a disposizione.