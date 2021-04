Da giovedì 8 aprile saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità che interesseranno via Cento e le strade limitrofe. Le modifiche in queste strade, interessate dai lavori di posa della nuova rete idrica in via Cento, si sono rese necessarie per agevolare la fruibilità delle attività commerciali di via Cento da parte dei cittadini.

Attualmente i lavori di via Cento interessano il tratto compreso tra via Fratelli Malerbi e vicolo Guerrini compreso. In questo tratto permane il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di circolazione, eccetto i pedoni. Dall’8 aprile fino al termine lavori di questo tratto, sarà in vigore l’inversione di marcia del tratto di via Cento compreso tra via Garibaldi e vicolo Canattieri. I veicoli che percorrono via Garibaldi potranno svoltare a sinistra in via Cento, poi voltare a destra in vicolo Canattieri e infine di nuovo a destra in via Emaldi. In questo modo la viabilità di vicolo Canattieri e via Emaldi nel tratto compreso tra via Cento e vicolo Strocchi riprenderà ad essere quella originaria, creando meno impatto ai cittadini che si devono recare presso l’esercizio commerciale presente e ai residenti della zona.

Restano confermate le altre modifiche alla viabilità previste e comunicate in precedenza per quanto riguarda via Cento e le vie limitrofe.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune di Lugo ai numeri 0545 38444 o 0545 38559 o alla mail urp@comune.lugo.ra.it.