Pasqua: pochissime prenotazioni ai ristoranti per l’asporto. Pasticcerie e negozi di dolciumi pieni di richieste

Sarà una Pasqua anche nel 2021 caratterizzata dalla pandemia. Niente pranzi o cene con molti invitati, nessuna prenotazione ai ristoranti. La tre giorni che normalmente, per gli operatori del settore enogastronomico, rappresentava un’importante occasione lavorativa, anche per il 2021 sarà bifronte: pochissimo lavoro per i ristoratori, pochissime le richieste da asporto, mentre pasticcerie e negozi di dolciumi vengono subissate dai clienti che quest’anno, non potendo concedersi altre spese, molte volte non si risparmiano nelle ordinazioni.