Il concerto lirico “dall’opera…all’operetta”, inizialmente in programma il 4 luglio e rinviato per maltempo, sarà recuperato sabato 9 luglio alle 21.30. A salire sul palco del Chiostro del Monte sono il soprano Paola Cigna e il baritono Maurizio Leoni, accompagnati al pianoforte da Davide Cavalli. Entrambi i cantanti lirici vantano un ricco repertorio di portata sia nazionale che internazionale esibendosi anche nelle opere più famose in alcuni dei teatri più importanti e ambiti, come la Traviata, Carmen, Le nozze di Figaro, La Bohème e il Barbiere di Siviglia. Davide Cavalli è un pianista di fama internazionale e ha collaborato anche con il Ravenna Festival per le seguenti opere: “Sancta Susanna” di Paul Hindemith, “Il matrimonio inaspettato” e alla “Missa Defunctorum” di Giovanni Paisiello e al “Demofoonte di Niccol Jommelli” dirette da Riccardo Muti.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo sarà ad ingresso libero senza obbligo di prenotazione.