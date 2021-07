L’U.O.E.I Faenza con il presidente Pier Giorgio Gulmanelli e tutto il consiglio direttivo, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del socio Primo Zoli.

Per la sua importante attività a servizio della sezione, Primo Zoli fu premiato dall’U.O.E.I. prima per i 25 anni di iscrizione e poi nel 1999, con il diploma di merito nazionale con distintivo d’oro, il massimo riconoscimento dell’associazione per la sua attività di guida escursionistica sicura e preparata come profondo conoscitore dell’Appennino romagnolo. Ha realizzato gli itinerari nella Valle del Lamone ideati appositamente per gli studenti della scuola media che hanno preso il significativo titolo “Con lo zaino, senza libri”.

Pioniere e maestro del numeroso gruppo di giovani guide, Zoli fino a poco tempo fa ha partecipato con impegno alla preparazione e attuazione del programma escursionistico sezionale. La sua opera è stata determinante per ricostruire il settore escursionistico, imprimere all’attività un’intensa partecipazione e ampliare l’adesione all’U.O.E.I. a nuovi soci.