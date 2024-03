Mercoledì 27 Marzo alle ore 20.45 a Ravenna presso la Sala Ragazzini in Largo Firenze, il Coordinamento per una libera informazione organizzerà il suo quinto incontro. Ospite della serata sarà Yousef Hamdouna responsabile dell’ONG EducAid per la Striscia di Gaza.

Yousef Hamdouna è un palestinese che da ottobre 2023 si trova a vivere in Italia, ma che abita a Gaza dove all’inizio di Marzo si è eccezionalmente recato con la carovana solidale promossa dall’Associazione delle ONG Italiane che è riuscita a passare il valico di Rafah per portare aiuti ad una popolazione civile ormai stremata.

“Una voce libera che ci racconterà quello che realmente succede in quella striscia e le enormi sofferenze della popolazione civile vittima innocente di una feroce aggressione israeliana”.

“Il Coordinamento per una libera informazione è a fianco del popolo palestinese che da decenni lotta per la sua libertà e denuncia il fatto che questo orribile genocidio riguarda tutti, perché nessuna sanzione è stata fino ad oggi presa contro Israele e contro il governo di Netanyahu. Come se non bastasse il nostro paese, obbedendo agli ordini americani e della UE – che è la loro portavoce in Europa – continua a stare a fianco di Israele, partecipando anche alle operazioni militari nel Mar Rosso”.