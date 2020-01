Lo stilista Angelo Pipitone si racconta tra arte e professionalità nel suo negozio dove la cliente si sente ospite ben accolta

Angelo Pipitone è uno stilista con alle spalle 40 anni di vita dedicati a formazione ed esperienza come parrucchiere, sempre immerso tra arte e spettacolo: Angelo grazie alla sua professione ha conosciuto personaggi famosi, quali Valeria Marini, Monica Bellucci, Antonella Elia, Riccardo Fogli, i cui ricordi conserva in fotografia all’interno del suo negozio in via S. Gaetanino a Ravenna. Dalla scuola in pittura, mosaico e restauro al lavoro come parrucchiere durante le estati, nel suo lungo percorso Angelo è arrivato a stabilizzarsi in Romagna, dopo aver acquisito sempre crescente professionalità tra Catania, la Campania e diverse manifestazioni al teatro Alfieri di Torino. Per 5 anni, negli anni Ottanta ha lavorato a Milano Marittima e attualmente da 4 anni offre ai suoi clienti servizi tecnici nel suo negozio “Teste a Posto” Parrucchieri a Ravenna, aggiungendo “stile” e differenziazione da ogni altra attività commerciale del settore in questione.