Il progetto URF tra i vincitori del bando regionale per progetti a rilevanza internazionale. Il 27 e il 28 ottobre a Brisighella un evento sportivo internazionale.

Nell’anno del trentennale della collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Land tedesco dell’Assia (1992-2022), il progetto presentato dall’Unione della Romagna Faentina “Lo Sport ci Ri-Unisce: comunità e territori fanno squadra” è risultato tra i vincitori del bando regionale per progetti a rilevanza internazionale, che in questa occasione intende contribuire allo sviluppo di nuovi rapporti e scambi internazionali e al consolidamento di quelli già esistenti tra gli Enti Locali del territorio regionale e gli enti omologhi del Land Assia.

Tale contesto rappresenta quindi un’opportunità per concretizzare una nuova ripresa delle relazioni internazionali espresse attraverso i gemellaggi tra città, consolidati e di lunga durata, da sempre attivi nel promuovere scambi e progetti di cooperazione nell’ambito di tematiche di comune interesse per lo sviluppo, la crescita e il coinvolgimento attivo delle comunità locali e territoriali; il progetto mira a valorizzare lo sport come strumento di fratellanza, collaborazione tra i popoli, inclusione e coesione sociale, promuovendo la pratica sportiva interculturale e inclusiva.

Nel solco della tradizione di amicizia e collaborazione tra i Comuni di Brisighella e Zwingenberg, il progetto desidera proseguire nella proposta di attività che, attraverso la conoscenza approfondita del valore dei gemellaggi fra territori e città, possano distinguersi come esempio formativo per le giovani generazioni promuovendo, in questa occasione specifica e attraverso la tematica dello sport, i principi e dei valori dell’Agenda 2030, con particolare riferimento al dialogo interculturale e all’inclusione sociale.

Sono inoltre partner del progetto le Associazioni Gemellaggi delle città di Brisighella e Zwingenberg, l’ASD Val Lamone Calcio, Basket Tre Colli Brisighella.

Con l’occasione della visita a Brisighella di un gruppo di giovani, studenti e sportivi del territorio di Zwingenberg, il progetto intende celebrare questo rinnovato incontro attraverso la realizzazione di un evento sportivo internazionale, sotto forma di torneo a squadre, che coinvolga i giovani delle associazioni sportive dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, assieme alla rappresentanza dei giovani di Zwingenberg e del Liceo della vicina città di Bensheim.

Il programma prevede inoltre, per i giovani partecipanti, alcune visite di carattere storico e turistico culturale, sul territorio regionale e dell’Unione della Romagna Faentina, in luoghi di riferimento per i valori della pace e dell’uguaglianza e in località che valorizzano gli aspetti turistici e tradizionali del territorio nei suoi aspetti di accoglienza e sostenibilità.

Di seguito gli appuntamenti del torneo sportivo internazionale a squadre miste:

• Torneo di calcio nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 ottobre a partire dalle ore 14.30 presso il campo sportivo in via Canaletta a Brisighella.

Partecipano i giovanissimi di SV Eintracht 1948 Zwingenberg, ASD Val Lamone Calcio, USD Virtus Faenza, Faventia calcio.

• torneo di Baskin nella giornata di venerdì 28 ottobre dalle ore 18.00 presso il palazzetto comunale di Fognano.

Partecipano i giocatori di: Zwingenberg-Bensheim, Basket Tre Colli Brisighella, ASD Disabili Faenza

“Lo Sport ci Ri-Unisce: comunità e territori fanno squadra”

Torneo sportivo internazionale (calcio e baskin)

Brisighella 27-28 ottobre 2022

Progetto realizzato con il sostegno della Regione Emilia- Romagna nell’ambito del trentennale della collaborazione tra la Regione Emilia- Romagna e il Land tedesco Hessen (Assia)