Venerdì 4 novembre alle 9.30 il secondo appuntamento in scena con il testo di Renato Gadda adattato a spettacolo teatrale da Entelechia di Lugo. L’evento è riservato alle classi quarte e quinte dell’Istituto Foresti.

Il progetto di AIDO Bassa Romagna “La farfalla senza ali”, ideato per promuovere la cultura del dono nelle classi scolastiche del territorio, approda a Conselice. Venerdì 4 novembre alle 9.30, al teatro Comunale, gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto comprensivo Foresti di Conselice potranno assistere allo spettacolo tratto dal libro “La farfalla senza ali” scritto per AIDO da Renato Gadda e messo in scena con la collaborazione dell’associazione culturale Entelechia di Lugo. Quest’ultima, dopo avere portato in scena una lettura animata di questo libro nell’anteprima di Bagnara, ha successivamente impostato un vero e proprio spettacolo che ha “esordito” lo scorso 19 ottobre a Massa Lombarda, in un teatro esaurito davanti a una platea occupata dagli alunni delle classi prime e seconde della primaria dell’Istituto Comprensivo Francesco d’Este e dai loro insegnanti. Presente in quell’occasione anche il vicesindaco di Massa Lombarda Carolina Ghiselli, che ha ringraziato AIDO per il potente messaggio di solidarietà che lancia attraverso questa iniziativa e l’associazione Entelechia per la qualità del lavoro teatrale prodotto.

Dopo l’evento di Conselice, il progetto “La farfalla senza ali” arriverà venerdì 11 novembre al teatro di Lavezzola.