A Camerlona la commemorazione dei caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale

Commemorazione dei caduti di guerra al sacrario militare di Camerlona nella mattinata del 2 novembre. Si aprono così a Ravenna le manifestazioni per la Festa dell’Unità Nazionale e delle forze armate che culmineranno venerdì 4 novembre con la cerimonia dell’alzabandiera in Piazza del Popolo la mattina, la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti e l’ammainabandiera nel pomeriggio. Messe e cerimonie sono poi previste nelle diverse frazioni ravennate. Nel giorno della commemorazione dei defunti, come ogni anno, Comune, Provincia, autorità civili, militari e religiose, l’Anpi, il comitato cittadino, le associazioni, i volontari e le comunità locali hanno ricordato a Camerlona i caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale