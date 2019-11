L’ondata di maltempo che ha investito l’Emilia-Romagna nei giorni scorsi ha causato danni per diversi milioni di euro. Come ha sottolineato anche Coldiretti ER in un comunicato i danni si limitano con la prevenzione.

I cambiamenti climatici non sono più da considerarsi straordinari, ma vanno gestiti come una condizione di normalità e quindi è necessario lavorare sulla manutenzione ordinaria, ma anche e soprattutto sulla prevenzione. Non è da sottovalutare che le mancate pulizie degli argini dei fiumi registrano un aumento dell’impatto di animali come le nutrie che da sempre danneggiano ulteriormente la situazione.

L’auspicio della Coldiretti Emilia-Romagna che la Regione si faccia parte attiva presso il Governo per sbloccare i fondi già stanziati per la prevenzione è da condividere.

“La Lega sostiene le esigenze degli agricoltori, che sono gli interessi di ognuno di noi – scrive il consigliere regionale Andrea Liverani – “mi farò promotore in Regione affinchè la situazione sia monitorata e presa subito in carico.”