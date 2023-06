“Dopo il danno, la beffa: è inconcepibile che i cittadini colpiti dall’alluvione ora si trovino a pagare maxi-bollette. Regione Emilia-Romagna e Comune di Faenza intervengano immediatamente. La semplice sospensione o rateizzazione delle bollette non basta”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, che siede anche in consiglio comunale a Faenza, sprona le istituzioni dopo che sono state segnalate numerose utenze, sia domestiche che aziendali, che registrano consumi di acqua particolarmente elevati a causa dei danni alle infrastrutture idriche.

Si tratta di costi anche 10 volte superiori allo stesso periodo dell’anno precedente” ha spiegato l’esponente del Carroccio annunciando il deposito di un’interrogazione sulla vicenda.

Da parte della maggioranza in regione ci aspettavamo un maggior impegno, anche alla luce dei rapporti stretti con Hera. Ricordiamo la nomina di un consigliere regionale nel Cda della multiutility. Invece i cittadini, messi in ginocchio dal maltempo, si trovano ora a dover sborsare cifre record per pagare le bollette” ha concluso Liverani.